На Кубани голый мужчина напугал посетителей детской поликлиники

В Краснодаре сотрудники полиции задержали голого мужчину, который ворвался в детскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что ЧП случилось утром 10 января в поликлинике на Ставропольской улице. 34-летний россиянин зашел в медучреждение и заявил сотрудникам о недомогании, после чего начал кричать и срывать с себя одежду. В результате житель Краснодара разделся догола.

Медперсонал начал хватать детей из коридоров и прятать в кабинетах. На место оперативно прибыли сотрудники ППС и Росгвардии.

В настоящий момент правоохранители организовали проверку по факту произошедшего. Вдобавок полиция проверит неадеквата на предмет употребления наркотиков.

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