Пожар на 36 квадратах: две женщины едва не сгорели заживо из-за шалости котов

Пожар произошел в одной из многоэтажек Черкесска. Возгорание началось из-за шалости котов, передает Telegram-канал МЧС России. В результате случившегося едва не погибли люди.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже жилого дома. На ликвидацию пожара выдвинулись 12 специалистов и 3 единицы техники МЧС России, сообщили в ведомстве.

Пламя распространилось на площади 36 квадратных метров. Из помещения эвакуировали двух женщин и пять котов. По предварительным данным, пожар возник из-за питомцев. Они опрокинули кулер, и вода залила удлинитель.

Ранее сообщалось, что мужчина из Ивановской области из-за кота напоролся на нож и попал в реанимацию. Перед этим он вернулся домой с работы пьяным. По пути к столу он споткнулся о питомца и получил тяжелое ранение.