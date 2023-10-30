На кладбище в Тобольске нашли насмерть замершего мужчину на лавочке возле церкви

В Тобольске на Завальном кладбище нашли труп мужчины. Предварительно, он уснул на лавочке и насмерть замерз. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, тело обнаружили возле церкви. Очевидцы рассказали, что местный житель провел там ночь с 28 на 29 октября. Когда его заметили, то сразу же обратились в скорую помощь. Но на тот момент россиянин уже не дышал. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

На данный момент точная причина ухода из жизни еще не установлена. Следователи проводят проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее мертвого мужчину нашли в Санкт-Петербурге. Он был привязан с ограждению на территории университета. В полицию обратился охранник. По предварительной версии, смерть не носит криминальный характер.

Кроме того, недавно были обнаружены трупы двух пенсионерок в Омске. Они находились в квартире. На телах были замечены колото-резанные ранения. Умершие приходились друг другу матерью и дочерью.