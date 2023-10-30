В Петербурге у университета нашли привязанного к ограде мертвого мужчину

В Санкт-Петербурге охранник Петербургского университета промышленных технологий и дизайна в Адмиралтейском районе нашел на территории учебного заведения мертвого мужчину. Он был привязан к ограде. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, утром 29 октября сотрудник университета позвонил в полицию и рассказал, что обнаружил труп. После этого на переулок Бойцова прибыла следственно-оперативная группа. Труп, прикрепленный к забору, был освобожден и отправлен на экспертизу.

По предварительным данным, умершему мужчине было около 50-ти лет. Он был невысокий, и при нем не оказалось документов. Пока неизвестно, как именно он скончался. Причина будет установлена судмедэкспертами. Однако следствие склоняется к тому, что никто его не убивал.

Ранее в Омске нашли трупы двух пенсионерок с колото-резаными ранениями. Обнаружила их подруга, которая пришла в гости. Отметим, что одной скончавшейся было 87 лет, а другой – 66 лет. Они приходились друг другу матерью и дочерью.