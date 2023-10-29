Трупы двух пенсионерок с колото-резаными ранениями нашли в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели двух пожилых женщин в Омске. Пенсионерки, по предварительной версии, были убиты — об этом свидетельствует характер повреждений на телах, пишет Telegram-канал 112.

Трупы двух женщин обнаружила их знакомая. Она пришла в гости к подругам в частный дом и увидела там их бездыханные тела. Погибшие жительницы Омска приходятся друг другу родственницами — 87-летняя мать и 66-летняя дочь.

Через некоторое время на место случившегося прибыли стражи порядка. Они осмотрели тупы женщин и зафиксировали на них колото-резанные раны. В связи с этим правоохранители полагают, что мать и дочь могли убить.

По словам знакомой погибших женщин, те не злоупотребляли алкоголем, их семья находилась на хорошем счету. Для установления причины смерти родственниц и личности того, кто может быть причастен к их убийству, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили труп молодой девушки. Бездыханное тело лежало в ящике под кроватью.