Российский банщик избил клиента и вынудил его оплатить ему такси

В Симферополе банщик избил и ограбил клиента. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, моряк вернулся из рейса и, захотев попариться, отправился в баню. Там ему компанию составила дочь управляющей, периодически к ним приходил сотрудник бани. Девушка, увидев у отдыхавшего мужчины деньги, попросила дать ей в долг, однако получила отказ. Вместо этого он пригласил россиянку к себе домой, пообещав оплатить такси.

Когда она приехала на место, моряк вышел ее встретить и вновь столкнулся с банщиком. Тот сразу накинулся на мужчину, отнял у него 45 тысяч рублей и паспорт. Банщик заверил, что мужчине нужно оплатить ему такси, иначе он не увидит своих денег, и его заберут в рабство – колоть дрова для бани.

В итоге сотрудники полиции задержали агрессора-вымогателя. Суд приговорил злоумышленника к 4,5 года колонии общего режима.

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