На Камчатке пилот посадил вертолет на вулкан и умер от сердечного приступа

Пилот умер от сердечного приступа во время перелета на Камчатке. Мужчина сумел посадить вертолет на вулкан Крашенинникова и ждал помощи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, вертолет экстренно сел на вулкан на территории Кроноцкого заповедника. Во время перелета пилоту стало плохо с сердцем. Он сумел совершить посадку и сообщить о своем самочувствии.

Пока пилот ждал медицинскую помощь, его состояние ухудшилось. Мужчина не выжил.

По предварительным данным, на борту находились пассажиры.

