Известна причина гибели летчиков упавшего в Иркутске Су-30

Пилоты рухнувшего в 2022 году в Иркутске Су-30 Максим Конюшин и Виктор Крюков задохнулись в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. Об этом рассказал глава Восточного МСУТ СК Алексей Александров.

Как пояснил «Интерфаксу» Александров, причиной авиакатастрофы стала «полная потеря работоспособности экипажа самолета», которая была вызвана гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, поступающего из бортовой кислородной системы самолета.

Правоохранители возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий и халатности. Их предъявили шестерым работникам Иркутского авиационного завода.

В октябре 2022 года самолет Су-30 рухнул на одноэтажный двухквартирный дом во время приемо-сдаточного полета. Два пилота погибли, жители дома не пострадали. После крушения случился пожар.

Ранее мы писали, что разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.