На футбольного тренера Вадима Евсеева напали пьяные 20-летние фанаты

На футбольного тренера Вадим Евсеева напали пьяные 20-летние фанаты, попросив у него сигарету. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на экс-футболиста сборной России и тренера клуба «Ленинградец» напали два злоумышленника двадцати и двадцати двух лет. Они являются поклонниками футбола. Сейчас нападавшие задержаны и находятся в изоляторе в отделении полиции. Ранее 20-летнего парня привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.

Отмечается, что Вадим Евсеев и его помощник чувствуют себя хорошо. Сейчас специалисты готовятся к вылету в Санкт-Петербург.

Подробности нападения на Вадима Евсеева читайте в этой новости.

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