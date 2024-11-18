Ранили ножом и прыснули газовым баллончиком: задержаны напавшие на шестикратного чемпиона России по футболу

В Астрахани неизвестные напали на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева. Полиция задержала агрессоров.

Все произошло вечером 17 ноября после матча команды Евсеева с местным клубом «Волгарь». Поздно вечером тренер и еще несколько сотрудников «Ленинградца» возвращались в гостиницу. К ним подошли двое мужчин и попросили прикурить. После отказа они распылили Евсееву в лицо газовый баллончик. Один из агрессоров во время потасовки достал нож и пытался им ударить футболиста, но ранение в итоге получил его помощник Александр Шмарко, пишет Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На данный момент Евсеева и его коллег осматривают медики. Полицейские задержали агрессоров. Выясняются мотивы нападения.

Вадиму Евсееву 48 лет. Он является шестикратным чемпионом России по футболу. Выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». С сентября 2024 года возглавляет «Ленинградец», который играет во Второй лиге.

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