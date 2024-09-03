На борту было 6 человек: в Иркутской области перестал выходить на связь вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 пропал в районе границы Иркутской области и Бурятии. Члены экипажа не выходят на связь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что вертолет вылетел из Иркутска в село Орлик. По предварительной информации, на борту находились два пассажира и три члена экипажа. Число людей уточняется.

SHOT сообщает, что после публикации новостей о пропаже вертолет удалось обнаружить. Он совершил жесткую посадку в поселке Раздолье. Экипаж вышел на связь. Уточняется, что внутри находятся шесть человек. Все они живы.

Ранее вертолет Ми-8, перевозивший туристов, пропал на Камчатке. Позже стало известно, что он разбился. Спасатели обнаружили обломки. На борту находились 22 человека. Отметим, что поиски вертолета осложнялись сильным туманом и плохой погодой.

Также недавно в Нижнем Тагиле при странных обстоятельствах пропала 12-летняя школьница.