На блогера Шабутдинова написали еще одно заявление о мошенничестве

На Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление. Житель Москвы обвиняет блогера-миллионника в мошенничестве на 1,6 млн рублей. Заявление на бизнес-коуча поступило 11 ноября.

29-летний житель Москвы захотел открыть свой бизнес после просмотра видео Шабутдинова. Для этого он купил несколько курсов обучения стоимостью в 1,6 млн рублей. Но мужчина признался, что никакого эффекта от них не было, а сотрудники центра блогера на возмущения москвича ответили: «так бывает», пишет Telegram-канал Baza.

Житель столицы считает, что его обманули, поэтому он написал заявление, в котором обвиняет Шабутдинова в мошенничестве.

Ранее мы писали, что суд отправил Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 декабря. Его не стали выпускать под залог из-за наличия гражданства Сент-Лусии, открытой визы в США и действующего Шенгена.

В СИЗО Аяз нашел своих единомышленников. Подробности можете прочитать в этой статье.