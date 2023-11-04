Блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО

Блогера Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве с образовательными курсами, отправили в СИЗО до 16 декабря. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчину не стали выпускать под залог, так как у него есть гражданство Сент-Лусии, открытая виза в США и действующий Шенген.

Напомним, блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве, когда он вернулся в съемные апартаменты в Москву. Проверка проводится после заявления одной из его клиенток. В своем сообщении компания утверждает, что девушка Наталья была недовольна курсами и решила взыскать потраченные 1,9 млн рублей.

Аязу предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину блогер не признал.

В своей истории Аяз рассказывал, что рос в бедной семье в поселке Куеда Пермского края. По его словам, он выбрался из нищеты, научился зарабатывать деньги и стал очень обеспеченным человеком. Сейчас он занимается продажей курсов, в которых объясняет, как стать богатым.