Елена Летучая едва не повторила судьбу утонувшего Свиргунова и чудом не провалилась под лед

Вчера стало известно о трагедии Дмитрия Свиргунова. Основатель «Cream Soda» в компании друзей решил перейти Волгу в ночь с 19 на 20 марта. Один раз приятелям удалось это успешно совершить, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса людей. В результате чего 5 человек провалились в воду, в числе потерпевших был и Дмитрий, которого спасти, увы, не удалось. Подобная новость стала настоящим шоком для звездных коллег Свиргунова, вот почему в личном блоге Елена Летучая рассказала об опасном случае из своей жизни.

По словам телеведущей, на днях она едва не провалилась по лед. Знаменитость призналась, что ситуация «напугала ее знатно». Однако Летучей повезло: лед оказался достаточно крепким, и ей удалось избежать трагедии.

Также на фоне сообщения о Свиргунове Елена призвала поклонников не паниковать в случае подобной ситуации, поскольку стресс никак не поможет выбраться из западни.

Ранее мы писали о том, что Алена Свиридова приняла за розыгрыш смерть основателя группы «Cream Soda» в ледяной Волге. Высказывание знаменитости читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Людмила Артемьева сообщила об уходе Бориса Корчевникова с федерального канала. Напомним, насколько лет назад журналист перенес серьезную операцию на голове, в результате которой он стал испытывать проблемы со слухом. Именно поэтому пользователей Сети волновала судьба мужчины на ТВ.