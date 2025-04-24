Мужчину осудили на 7,7 лет за кражу 140 куриных яиц из магазина в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина похитил из магазина 140 куриных яиц. 34-летний житель ранее уже был судим. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура г. Санкт-Петербурга».

По данным источника, мужчина рано утром зашел в магазин и похитил 14 упаковок, в каждой из которых было по 10 куриных яиц. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан. В ходе расследования он рассказал, что яйца принес домой – часть съел сам, а еще часть раздал знакомым.

Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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