Стоит около 6 млн долларов: золотой унитаз украли из британского дворца, где родился Уинстон Черчиль

Из дворца, в котором когда-то родился Уинстон Черчиль, пропала дорогостоящая вещь. Речь идет о золотом унитазе стоимостью 6 миллионов долларов, передает BBC.

Как стало известно британским журналистам, преступление было совершено еще в 2019 году. Суд по делу о дерзкой краже золотого унитаза идет до сих пор.

Правоохранители, занимающиеся расследованием, рассказали на очередном заседании подробности ограбления. По их данным, пятеро злоумышленников на двух автомобилях подъехали к дворцу Бленхейм рано утром 14 сентября.

Сначала воры протаранили дверь, затем разбили окно и проникли внутрь. За пять минут они выломали унитаз из золота 750-й пробы и скрылись в неизвестном направлении.

Ранее у русской модели Ирины Федотовой в Лондоне украли 5 млн рублей. На девушку совершили нападение мигранты.