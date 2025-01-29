У Волочковой украли платье за полмиллиона рублей после похода в бар

Анастасия Волочкова лишилась платья за полмиллиона рублей. Дизайнер Джемал Махмудов рассказал, что у балерины украли дорогостоящий наряд. Об этом сообщает Газета.Ru.

Мужчина поделился, что год назад фанат знаменитости заказал у него платье в мятном цвете «Тиффани» с накидкой из органзы. Все это обошлось ему в 500 тысяч рублей. Наряд был украшен ручной вышивкой, над которой работали две недели.

«Проблема в том, что само платье она (Волочкова) потеряла. Она оставила его в баре. В итоге кто-то его там стыбзил. И она мне звонит на следующий день, спрашивает: «Ты не забрал платье?» – вспомнил дизайнер.

Джемал ответил балерине, что оставлял платье ей. По его словам, они уже год не могут найти роскошный наряд.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения. А до этого она отдыхала на Мальдивах. Звезда позировала в купальниках и мини-шортах, а также показывала своего спутника. Им оказался 26-летний танцор из ее ансамбля. Появились слухи о романе, на которые отреагировал танцовщик.

Также стало известно о том, что дочь Волочковой собирается выйти замуж. Балерина раскрыла подробности готовящегося торжества.