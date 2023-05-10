Пьяный житель Воронежа избил подростка и заставил его извиняться перед собакой за мат

В Воронеже в День Победы изрядно выпивший житель не смог пройти мимо нецензурно выражавшегося подростка на улице. Очевидцы сообщили, что мужчина был крайне агрессивен и настаивал, чтобы мальчик принес свои извинения за мат. Но не перед ним, а перед его собакой. Об истории стало известно благодаря опубликованному видео в группе «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж».

Свидетели произошедшего 9 мая рассказали, что вечером недалеко от дома № 44 на улице Лизюкова мужчина весьма крепкого телосложения начал приставать к незнакомому несовершеннолетнему. Он удерживал и избивал школьника, так как тот отказывался просить прощения у его питомца за брань. Прохожие же не решались вмешаться из-за нетрезвого состояния россиянина, а также его агрессии.

В итоге конфликт закончился благополучно. Подросток не стал заявлять на мужчину в полицию и не получил никаких серьезных травм.

Ранее стало известно о драке в Подмосковье в День Победы, после которой один из ее участников оказался на операционном столе. В ходе конфликта мужчине откусили нос, и его пришлось в итоге ампутировать.