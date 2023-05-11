Мертвецки пьяная россиянка внесла вклад в мужские разборки и переехала лежащего на дороге молодого человека

Жительнице Нижнего Новгорода, которая, будучи пьяной, переехала на машине лежащего на дороге молодого человека, вынесут приговор. 29-летний мужчина погиб, а его родные уверены: женщина сделала это специально. Обвиняемая назвала произошедшее случайностью.

Происшествие случилось 7 ноября 2021 года, когда мужчина возвращался домой из кафе вместе с другом. По пути они столкнулись с компанией, возник спор, который перерос в драку.

Мужчин стали избивать, пока они не перестали двигаться. В какой-то момент одного из них переехал внедорожник.

К месту вызвали скорую, за рулем машины была мертвецки пьяная женщина, пишет РЕН ТВ.

Родственники считают, что она таким образом внесла вклад в мужские разборки. Известно, что до трагедии ее лишали прав за пьяную езду.

После происшествия на женщину возбудили два уголовных дела. За время следствия она не попросила прощения у родных.

Ранее сообщалось, что в Уфе водитель автобуса переехал беременную девушку на переходе.