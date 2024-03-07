Кровотечение, повреждение внутренних и половых органов: второклассник попал с детской площадки в реанимацию

Юный житель Северной столицы попал в больницу после падения на детской площадке. У несовершеннолетнего зафиксировали множество травм, которые могут привести к летальному исходу. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

Несчастный случай, по данным Telegram-канала Mash на Мойке, произошел на Кушелевской дороге. Второклассник играл на детской площадке. В какой-то момент он сорвался с высоты и неудачно упал.

Через некоторое время пострадавшего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. При осмотре у него диагностировали внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области. В настоящий момент юный пациент находится в реанимации под наблюдением врачей.

Ранее в Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после того, как решил покататься на перилах в школе. При падении несовершеннолетний разбил голову.