Едва не задохнулся: прохожие спасли второклассника, провалившегося в сугроб в Уфе

В Уфе второклассник провалился в сугроб и чуть не задохнулся. Ребенка спасли прохожие.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Уфа», инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Амантая. Школьник гулял со старшим братом. В один момент второклассник забрался на сугроб и провалился — под кучей снега оказался тоннель для игр.

Местные жители рассказали, что брат попытался откопать ребенка, но не справился и позвал на помощь прохожих. Мужчины освободили мальчика из-под снежного завала и передали медикам скоро й помощи. Он был без сознания.

В пресс-службе Минздрава по Башкирии пояснили, что ребенка увезли в горбольницу № 17 — там ему провели у обследование. У мальчика не выявили травм, и его отпустили домой.

Ранее певица Ольга Серябкина в личном блоге поделилась новым фото среди сугробов. Артистка предпочла не надевать верхнюю одежду и снялась прямо в пижаме.