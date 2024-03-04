Мужчина затащил двух девочек в подъезд и жестоко избил

В Калужской области задержали мужчину, который затащил двух девочек в подъезд жилого дома и жестоко избил их. Эту информацию сообщили РИЦ Балабаново на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По предоставленным данным, инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Лесной в Балабаново. Две девочки играли на крыльце дома, когда к ним подошел мужчина. Он беспричинно схватил детей и затащил их в подъезд, где жестоко избил их, сталкивая друг с другом лица, после чего снова атаковал, прижимая их к полу.

Девочкам удалось вырваться и убежать. Семьи пострадавших обратились в правоохранительные органы, а медики диагностировали у них множественные гематомы и кровоподтеки. Местная полиция смогла задержать нападавшего, и в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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