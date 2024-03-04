Школьница из Санкт-Петербурга получила перелом черепа, выходя из вагона метро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Происшествие случилось, когда поезд подъезжал к станции «Ладожская». По данным журналистов, 16-летней девушке стало плохо, она вышла из вагона и потеряла сознание. Школьница неудачно упала — в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

Медики обнаружили у нее открытую черепно-мозговую, множественные переломы и ушибы костей лица, ушиб мозга. Сейчас она находится в реанимации.

Ранее мы писали о другом случае в метро. Тогда беременная женщина в Москве выходила из метро и случайно ранила себя лежащим в сумке пистолетом. Резиновая пуля попала в плечо пострадавшей. Серьезных травм она не получила, пистолет изъяли правоохранители.