Мужчина застрелил соседей из карабина, посчитав, что они шумят

Житель Ульяновска застрелил соседей из-за шума и напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СКР по Ульяновской области».

15 октября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о шуме на улице Варейкиса. Приехав по адресу, полицейские увидели в подъезде мужчину с оружием, который открыл по ним огонь. В ходе перестрелки злоумышленник был ранен и убит.

Установлено, что мужчина вооружился карабином, посчитав, что соседи шумят. Он поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину, которые скончались на месте.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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