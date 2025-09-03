Мужчина застрелил 11-летнего мальчика из-за пранка с дверным звонком

Житель Техаса убил 11-летнего мальчика за шалость с дверным звонком. Об этом сообщает People.

31 августа 2025 года 11-летний мальчик нажал на дверной звонок соседа и попытался скрыться. Однако, услышав сигнал, мужчина схватился за ружье и выстрелил в ребенка. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице на следующий день.

Через некоторое время мужчину задержали. Житель Техаса стал утверждать, что стрелял в целях самообороны.

По информации источника, мужчине предъявят обвинение в умышленном убийстве.

