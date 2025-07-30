Полиция задержала подростка, который разгуливал по метро в маске кролика и с ружьем в руках

Полиция Стамбула задержала 15-летнего подростка, который разгуливал по вагону метро в маске кролика и с ружьем в руках. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Странного вида парня засняли на видео другие пассажиры в воскресенье, 27 июля. После того, как ролик был опубликован в интернете и разлетелся по социальным сетям, сотрудники Управления полиции Стамбула расценили случившееся как сигнал тревоги и начали работу по поимке неизвестного. Вскоре юношу задержали.

Выяснилось, что подозреваемый направлялся от станции метро Хаджиосман в сторону района Джумхуриет. Также была установлена личность задержанного. Винтовка в его руке оказалось игрушечным ружьем, изготовленным из дерева, а маска — «игрушечной маской кролика».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за «умышленное создание угрозы общественной безопасности». Расследование инцидента продолжается.

Ранее мы писали о том, что у арестованного российского блогера обнаружили расстройство личности.