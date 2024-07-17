Мужчина за рулем автомобиля улетел с моста, выругался на китайском и пропал

Во Владивостоке пропал пьяный китаец, который на автомобиле улетел с моста и пропал. Он потерял управление, когда был за рулем, и сорвался вниз. Но остался жив и убежал. Теперь его ищут. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, машина пробила ограждение и сорвалась в пропасть. После приземления автомобиль перевернулся, но водитель остался жив. Очевидцы сообщили, что у него на первый взгляд не было травм, зато он знатно испугался и даже выругался на китайском языке. После того, как мужчина выбрался из машины, он сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.

Отмечается, что водителя не могут найти, он просто пропал.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии автоледи перепутала педали, сбила 21-летнюю девушку и впечатала ее в силомер. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также стало известно о том, что происходило с Superjet 100 в последние секунды перед падением в Подмосковье. Пилот со стажем прокомментировал случившееся. Напомним, что самолет Superjet 100 потерпел крушение возле деревни Большое Карасево под Коломной 12 июля. Известно, что он вылетел с аэродрома авиационного завода в Луховицах и направлялся в аэропорт «Внуково». На борту находились три члена экипажа, все они погибли.