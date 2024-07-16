Перепутала педали газа и тормоза: россиянка сбила девушку-пешехода и впечатала ее в силомер

В Башкирии женщина за рулем автомобиля сбила девушку-пешехода, впечатав ее в силомер на территории кафе. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ДТП произошло в городе Баймаке. Автоледи перепутала педали газа и тормоза и потеряла управление машиной. В тот момент ей на пути встретилась 21-летняя баскетболистка, которую она закинула на капот и протащила вплоть до террасы ближайшего заведения. Там автомобиль остановился, врезавшись с силомер.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к пострадавшей подошли виновница аварии, а также свидетели. Девушка попыталась встать, но ее не держали ноги. Однако серьезных травм ей удалось избежать.

После случившегося россиянку экстренно госпитализировали. Врачи не выявили у нее даже переломов. У нее лишь сильные ушибы. Пока пациентка находится под присмотром медиков.

Ранее у метро в Петербурге нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами.