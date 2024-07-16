Пилот рассказал, что происходило с Superjet 100 в последние секунды перед падением в Подмосковье

Пилот со стажем рассказал, что происходило с Superjet 100 перед падением в Подмосковье при наличии той неисправности, о которой сообщили СМИ. Напомним, появилась информация о том, что при ремонте на авиазаводе неправильно установили бортовые датчики.

Летчик предположил, как в таком случае могли развиваться события на борту «Суперджета». По его словам, летчики набирали высоту с максимальным углом атаки, то есть задрав нос. Однако угол атаки не должен быть слишком большим. В противном случае это приводит к сваливанию самолета – нос воздушного судна начинает клевать вниз, а борт пикирует.

Во избежание этого автоматика самолета предупреждает летчиков о недопустимом угле атаки. Тогда пилоты отдают джойстик-сайдстик от себя и выравнивают воздушное судно, чтобы продолжить полет.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Ранее издание со ссылкой на источник в авиаотрасли рассказало о неправильной установке датчиков на заводе – это привело к сбою автоматики. В такой ситуации экипаж не смог ничего поделать, так как падение самолета неизбежно.

Говорилось, что неверно установили два из четырех датчиков угла атаки. Однако это предварительная версия – предстоит дождаться заключения комиссии.

Ранее сообщалось, что упавший борт планировал рейс в Надым.