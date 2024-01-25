14-летняя фигуристка Мария Симонова столкнулась с серьезными проблемами после падения и удара головой об лед

Стало известно, какие травмы получила 14-летняя фигуристка Мария Симонова после падения на турнире и удара головой об лед. У спортсменки нашли закрытую черепно-мозговую травму.

Подробности приводит Пятый канал со ссылкой на источник.

По его информации, у Симоновой также выявили ушиб бедра и гематому мягких тканей. Сейчас она находится в нейрохирургии, куда была переведена из реанимации.

Симоновой также сделали компьютерную томографию. Исследование показало, что все излечимо и здоровью фигуристки ничто не угрожает.

Напомним, Симонова упала на соревнованиях в Москве, когда выступала с 17-летним партнером Марком Бреславским. После ее госпитализации появилась информация о частичной потере памяти у фигуристки. Тренер Бетина Попова опровергла эти сообщения и заявила, что «с памятью все хорошо»: Симонова помнит тренера, партнера и программу, которую исполняла.