Мужчина выстрелил в ребенка, бросившего снежок в его автомобиль

В городе Хартфорд в американском штате Коннектикут неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 12-летнего ребенка, который бросил снежок в его автомобиль. Об этом сообщает NBC News.

По данным местной полиции, дети 12 и 11 лет играли в снежки. Один из снежков прилетел в машину. После этого автомобилист проехал по кварталу, выслеживая несовершеннолетних. Затем из авто раздался выстрел в сторону детей из огнестрельного оружия. В результате 12-летний ребенок получил ранение, не опасное для жизни. Другой ребенок не пострадал.

Сотрудники полиции затруднились ответить, сколько людей находилось в машине, из которой велась стрельба. В настоящий момент правоохранители изучают видеозаписи с камер вблизи места ЧП.

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