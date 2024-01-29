Мужчина выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка: один питомец погиб

В Пермском крае будут судить мужчину, который выкинул из окна кота и собаку. В результате случившегося последний погиб. Все произошло на глазах ребенка. Подробности сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным источника, это сделал 34-летний житель Кунгура, который ранее уже был судим. Все произошло в ноябре после ссоры мужчины со своей сожительницей. В какой-то момент он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил расправиться с питомцами. Житель вышел на балкон и сбросил с пятого этажа кота и щенка. Собака в результате падения получил несовместимые с жизнью травмы.

Позже удалось выяснить, что все это мужчина проделал на глазах у маленького ребенка гражданской жены. Скоро суд рассмотрит дело о жестоком обращении с животными.

Ранее мы писали о том, что в Липецке змея сбежала из террариума и заползла в квартиру. Людей предупреждают о том, что живность может заползти зимой по вентиляционной шахте, а также через водопровод и канализацию. В этих случаях необходимо не трогать рептилий и покидать квартиры, позвонив в 112.

Также стали известны подробности родов жительницы Москвы на улице. Все произошло рядом с отделом полиции. Женщине помогли рабочие со стройки. Один из них сообщил, что у жительницы отошли воды. Тогда ее положили на утеплитель и позвонили в скорую помощь. Сотрудники консультировали мужчин по телефону, пока добирались до места.