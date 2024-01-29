В Москве женщина родила на улице у отдела полиции

В Москве у женщины начались роды на улице рядом с отделом полиции. На помощь ей пришли рабочие со стройки.

Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент случился в Молжаниновском районе, когда девушка пришла в отделение по вопросам миграции. Как рассказал строитель, принявший роды, на улице у женщины стали отходить воды.

Чтобы помочь, строители подогнали машину, уложили роженицу на утеплитель и позвонили в скорую. Пока медики были в пути, они консультировали по телефону. Как только малыш появился на свет, его укутали в одеяло. Самостоятельно перерезать пуповину рабочие не стали – это сделали приехавшие медики.

Известно, что у женщины родилась девочка. После рождения ее вместе с мамой увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что певица Лена Катина пожаловалась на проблемы со здоровьем после вторых родов.