В США мужчина выиграл в лотерею 4,5 млн рублей благодаря умершей собаке. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mirror.

Житель США купил лотерейный билет с тем же номером, что был на лицензии на немецкую овчарку, которой уже нет в живых. Мужчина узнал результаты розыгрыша по ТВ. По его словам, он не мог поверить, что стал обладателем 50 тыс. долларов (4,5 млн рублей).

«Я просто не мог поверить, что это произошло», — высказался победитель.

Мужчина признался, что часть денег пойдет на погашение долгов.

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