Мужчина внезапно умер после операции по пересадке волос

В Турции скончался 38-летний турист из Великобритании, прилетевший в страну ради операции по пересадке волос. После вмешательства ему резко стало плохо. Подробности сообщает Sun.

По данным источника, клиника, которую выбрал британец, находится в Стамбуле. Он приехал в город, лег на операцию 28 июля, которая длилась пять часов, но результатом насладиться не успел. Вскоре после этого его состояние неожиданно ухудшилось.

Из-за того, что туристу не становилось лучше, было принято решение о его госпитализации. Врачи пытались ему помочь, но в итоге мужчина умер. На сегодняшний день причина смерти неизвестна. Ее установят после проведения расследования и судмедэкспертизы. Персонал клиники, где проходила пересадка волос, допросили. Другие подробности выясняются.

Ранее в Светлогорске 17-летний подросток умер в летнем лагере. По предварительным данным, он чем-то надышался и отравился. Сообщалось, что парень был спортсменом.

Также недавно в Москве мужчина скончался во время визита к урологу. Ему стало плохо на осмотре.