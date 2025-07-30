Россиянин пережил клиническую смерть, впал в кому и скончался после визита к урологу

В Москве мужчина посетил уролога в частной клинике, после чего впал в кому и скончался. Полиция проводит проверку. Об этом стало известно ИА Регнум.

По данным источника, 31-летний россиянин записался на прием к врачу 16 июля из-за проблем с мочеиспусканием. Он пришел в клинику, однако во время подготовки к осмотру ему резко стало плохо. Мужчина побледнел, после чего упал в обморок, вскоре его сердце остановилось. Персонал медицинского учреждения пытался реанимировать пациента, но помог только укол адреналина. Врачам удалось вновь запустить его сердце, но в сознание он так и не пришел.

Отмечается, что мужчина впал в кому. Из частной клиники его доставили в реанимацию НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Спустя полчаса после госпитализации он скончался.

Пока нет информации о том, страдал ли умерший от каких-то хронических заболеваний. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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