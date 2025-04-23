Мужчина влюбился в пенсионерку и убил ее гвоздезабивным пистолетом

В США 47-летний рабочий влюбился в пенсионерку и убил ее гвоздезабивным пистолетом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 82-летняя пенсионерка наняла мужчину, чтобы тот построил на ее участке гараж. В начале апреля женщина перестала выходить на связь, поэтому семья приехала к ней домой. Родственникам удалось выяснить, что в последние дни она общалась с рабочим.

Через несколько дней тело женщины обнаружили в цементе. На ее голове была обнаружена тупая травма и проникающее ранение, которое нанесли гвоздезабивным пистолетом.

Мужчину задержали. В беседе с полицейскими он заявил, что был влюблен в нанимательницу. Его отправили под стражу без возможности выйти под залог.

Ранее пенсионерку приговорили к колонии за удар тапком по рукам внучки. Конфликт произошел из-за желания девушки пойти гулять. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 73-летнюю пенсионерку заперли в супермаркете на ночь.