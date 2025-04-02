Всю ночь пила алкоголь и курила сигареты: 73-летнюю пенсионерку заперли в супермаркете на ночь

В немецком городе Вольфратсхаузен полиция разбирается с 73-летней пенсионеркой, которая устроила незаконное застолье в супермаркете. Ущерб от ее действий оценивается в четырехзначную сумму, передает Bild.

Пенсионерка оказалась в магазине по случайности. Кто-то запер женщину в магазине, когда он закрывался. Пожилая немка решила провести время с пользой для себя. Она начала пить и курить.

Застолье продолжалось всю ночь. Женщина выкурила сигареты и выпила алкоголя на сумму около 100 евро. Также она прихватила некоторые товары с собой.

Когда полиция начала разбираться в случившемся, то узнала, что пенсионерке было запрещено приближаться к этому магазину. Это связано с ее прошлыми выходками.

Ранее в Германии врача обвинили в халатности. Он накачивал своих пациентов препаратами, чтобы спокойно работать по ночам.