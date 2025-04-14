Приговорили к колонии: пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась на скамье подсудимых

В Турции местную 80-летнюю женщину могут отправить в колонию на четыре года. Пенсионерка ударила внучку тапком и оказалась на скамье подсудимых, передает Sabah.

По информации местных СМИ, история произошла в городе Денизли на юго-западе страны. Между бабушкой и 18-летней внучкой вспыхнул конфликт. Девушка хотела пойти гулять, но пожилая родственница заперла дверь на улицу. Когда внучка потянулась, чтобы открыть ее, то получила удар тапком по рукам.

Девушка ответила — пенсионерка получила по голове телефоном, из-за чего у нее пошла кровь. Бабушка и внучка не стали обращаться в полицию, однако правоохранители все равно узнали о конфликте и возбудили по факту случившегося уголовное дело. Пожилую турчанку признали виновной и приговорили к колонии. Защита пенсионерки подала апелляцию. Если суд ее не удовлетворит, то пожилая женщина отправится отбывать наказание.

Ранее сообщалось, что в Турции разыскивают двух блогерш из России и Украины. Их обвиняют в осквернении кладбища.