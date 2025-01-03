В Новосибирске мужчина весом 150 кг получил расслоение аорты, переев шашлыка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во время застолья россиянин переел шашлыка, приготовленного по фирменному рецепту. После нескольких порций он почувствовал сильную боль в животе. Новосибирца экстренно госпитализировали с расслоением аорты и гипертонией. Хирурги провели ему 8-часовую операцию, после которой он пошел на поправку.

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