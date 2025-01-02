Опух язык, начался отек Квинке: бутерброд с красной икрой едва не убил москвичку

В Москве женщина пострадала от бутерброда с красной икрой. 31 декабря она съела деликатес и едва не задохнулась. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 25-летняя жительница столицы гостила у родителей своего парня. Там ей предложили икру, и она согласилась, так как раньше никогда не сталкивалась с проблемами из-за нее. После женщина поехала на костюмированную вечеринку, где ей и стало плохо.

Отмечается, что у россиянки сильно распух язык, она начала задыхаться. Испуганные друзья вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие медики сделали пациентке два укола, благодаря которым она пришла в себя. Оказалось, что у нее развилась аллергия на красную икру и начался отек Квинке.

К слову, по словам пострадавшей, деликатес привезли с Сахалина. Продукт хранили в пластиковой банке, пока не открыли в Новый год.

Ранее в Подмосковье супруги выбросили с 17-го этажа елку во время ссоры 1 января.