«Негоже бить женщину»: уралец вонзил шампур в сердце друга на шашлыках

Конфликт между двумя мужчинами в Свердловской области закончился кровопролитием. Один уралец нанес другому смертельное ранение: воткнул шампур в сердце. В результате случившегося пострадавший россиянин умер, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После убийства на шашлыках обвиняемого доставили в полицию. На допросе он признал вину и рассказал, что стало поводом для расправы.

Оказывается, до начала конфликта мужчина, которого впоследствии проткнули шампуром, ударил женщину. Тогда участник вечеринки решил заступиться за представительницу слабого пола.

«Обвиняемый высказал ему претензию в том духе, что, мол, негоже бить женщину. На что хозяин жилища попросил его не вмешиваться в их отношения. После этого — слово за слово — между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически», — сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее женщина заколола ножом сожителя во время съемки сюжета о работе управляющей компании в Екатеринбурге. Она нанесла жертве четыре ранения.