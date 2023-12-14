Мужчина в Тыве совершил суицид после комиссии по делам несовершеннолетних

В Тыве местный житель совершил самоубийство после заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в начале ноября текущего года мужчину вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и оштрафовали на 500 рублей за в неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего сына. Вдобавок сотрудники комиссии заверили, что подадут документы в суд на лишение мужчины родительских прав.

На следующий день после этого россиянин совершил суицид. По словам супруги погибшего, в случившемся виноваты сотрудники правоохранительных органов. При этом сами полицейские отрицают, что склоняли мужчину к самоубийству.

В настоящий момент по факту самоубийства жителя Тывы организована проверка.

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