Беременная сотрудница полиции покончила с собой в Тюмени после ссоры с мужем, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Происшествие случилось в одном из районов Тюмени. Уточняется, что 35-летеяя женщина уличила супруга в измене. Когда он вернулся домой, жена устроила скандал и попросила признаться мужчину в предательстве. Однако возлюбленный заявил, что оставался верен женщине.

Журналисты отметили, что трое детей супругов в момент ссоры наряжали елку. Пока отец разговаривал с ними, мать, которая была беременна четвертым ребенком, совершила суицид. Позже тело нашли под окнами дома.

Уточняется, что женщина работала в правоохранительных органах, она была капитаном полиции.

Обстоятельства гибели женщины уточняются.

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