Мужчина умер во время лечения у стоматолога в Подмосковье: что произошло

В подмосковных Мытищах мужчина умер при посещении стоматолога. Ему стало плохо после введения наркоза.

40-летний пациент пришел в субботу днем на прием в коммерческую стоматологическую клинику. Врачи собирались провести операцию на зубе. Предварительно они узнали, что у мужчины нет противопоказаний к лекарствам. Но после введения наркоза, который применяют даже при лечении детей, ему внезапно стало плохо. Пациент потерял сознание и умер, пишет mk.ru.

По факту случившегося проводится расследование. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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