Тело пропавшего в Бурятии мальчика нашли в стиральной машинке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Четырехлетний ребенок пропал в Улан-Удэ накануне. Мальчик вышел из дома 27 апреля и не вернулся. Последний раз внука видел дедушка, который оставил без присмотра мальчика одного в квартире.

Поиски длились почти сутки. В итоге ребенка нашли мертвым в стиральной машинке. Тело было спрятано в гараже-пристройке того же дома, где жил ребенок.

Правоохранительные органы рассматривают версию об убийстве — следователи ждут результатов экспертизы, чтобы установить причину смерти мальчика. Предварительно, к убийству могут быть причастны члены его семьи.

Ранее мы писали о том, что 11-летний мальчик из Екатеринбурга съел сигареты по требованию отчима. По словам ребенка, таким образом мужчина наказывал его за плохие оценки в школе.