Мужчина спрятал у себя в штанах более сотни змей, но попался на таможне

Гражданин Китая был пойман при попытке провезти в город Шэньчжэнь свыше сотни змей. Об этом сообщает Channel News Asia.

Китаец следовал из Гонконга, когда его задержали таможенники. Они осмотрели мужчину и обнаружили у него в карманах несколько пакетов, заклеенных скотчем. Внутри были змеи «всевозможных форм, размеров и цветов».

В итоге сотрудники таможни изъяли 104 змеи, среди которых присутствовали маисовые. Многие виды не являются местными. В настоящий момент отсутствует информация о том, какое наказание ждет задержанного.

«Законы страны о биологической безопасности и контроле заболеваний запрещают людям ввозить неместные виды без разрешения», – сказано в публикации.

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