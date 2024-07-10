Годовалая девочка в Санкт-Петербурге чуть не утонула во время купания в ванне

Годовалая девочка в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию после того, как чуть не умерла в холодной ванне, сообщает 78.ru со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

«Сейчас продолжается борьба за ее жизнь. С ночи к спасению ребенка подключены специалисты различных профилей клиники», - рассказали в медучреждении.

По словам родственников, девочку обнаружили накануне в ванне, длительность нахождения в воде - неизвестна. Прибывшие на вызов врачи скорой обнаружили ее в состоянии клинической смерти, реанимировали и доставили в медучреждение, уточняет Фонтанка.

Ранее 62-летний внук композитора Дмитрия Шостаковича был госпитализирован после падения в ванной. Шостакович получил серьезный вывих эндопротеза. Отмечается, что он получил эту травму уже в третий раз - протез мужчине поставили год назад.