Опубликовано 25 июня 2024, 14:50
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Мужчина сорвал джекпот на 349 млн рублей и сразу же умер от инфаркта
В Сингапуре мужчина сорвал джекпот на 349 млн рублей и умер от инфаркта.
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В Сингапуре мужчина выиграл в казино на 4 млн долларов (около 349 млн рублей), после чего умер от инфаркта. Об этом сообщает издание International Business Times.
В публикации сказано, что у посетителя казино случился смертельный сердечный приступ, предположительно, вызванный непреодолимым волнением из-за его победы.
В Сети появились кадры, на которых можно заметить, как мужчина лежит на полу заведения без сознания. Очевидцы и охрана моментально бросились ему на помощь, однако победитель все равно скончался.
Ранее мы писали, что в Башкирии местный житель отсудил 800 тысяч рублей за шаурму, из-за которой впал в кому.
Также сообщалось, что участница шоу «Давай поженимся» распылила перцовый баллончик в метро.