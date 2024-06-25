Мужчина сорвал джекпот на 349 млн рублей и сразу же умер от инфаркта

В Сингапуре мужчина выиграл в казино на 4 млн долларов (около 349 млн рублей), после чего умер от инфаркта. Об этом сообщает издание International Business Times.

В публикации сказано, что у посетителя казино случился смертельный сердечный приступ, предположительно, вызванный непреодолимым волнением из-за его победы.

В Сети появились кадры, на которых можно заметить, как мужчина лежит на полу заведения без сознания. Очевидцы и охрана моментально бросились ему на помощь, однако победитель все равно скончался.

Ранее мы писали, что в Башкирии местный житель отсудил 800 тысяч рублей за шаурму, из-за которой впал в кому.

Также сообщалось, что участница шоу «Давай поженимся» распылила перцовый баллончик в метро.