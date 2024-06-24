Звезда шоу «Давай поженимся» распылила перцовый баллончик в метро: одну женщину госпитализировали с ожогами

36-летняя актриса Анастасия Арисон, снимавшаяся в шоу «Давай поженимся»», Давай разведемся», «Естественный отбор», распылила перцовый баллончик в московском метро. В результате была госпитализирована женщина, в отношении звезды телевидения возбуждено уголовное дело.

Об инциденте узнало ИА Регнум.

17 июня Арисон ехала утром в метро – пассажирка увидела, что актриса отряхивает одежду. Она подумала, что задела Арисон и извинилась. Актриса не отреагировала и дальше отряхивала одежду.

«А через несколько минут между станциями Пролетарская и Таганская повернулась ко мне и молча распылила в лицо перцовый баллончик», — сообщила 41-летняя пострадавшая.

Арисон покинула место преступления. Позже был составлен фоторобот – ее задержали. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до 7 лет.

У пострадавшей женщины диагностировали химические ожоги глаз, шеи, предплечья и аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что актера из сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержали в Москве. У него обнаружили пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотики.